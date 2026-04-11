Oviedo se convierte en un lienzo al aire libre con su Concurso de Pintura Rápida: "Un día para disfrutar en la calle..."
La duodécima edición del certamen reúne este sábado a profesionales, aficionados y jóvenes en el Casco Antiguo, con inscripciones abiertas hasta última hora
Asturias - Publicado el
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Oviedo acoge, este sábado, una nueva edición del concurso de Pintura Rápida organizado por la concejalía de centros sociales. La duodécima edición del certamen busca promover el interés por la pintura y ofrecer a los aficionados la oportunidad de mostrar su trabajo, especialmente al alumnado de los talleres de artes plásticas municipales.
La concejala de Centros Sociales, Covadonga Díaz, ha destacado en COPE Oviedo que se trata de "un concurso abierto para cualquier ciudadano que quiera participar, no hay que ser un profesional". El evento está diseñado para implicar a perfiles muy diversos, desde profesionales y aficionados hasta los más jóvenes, fomentando que la gente que asiste a los talleres de pintura de los centros sociales "tenga un día para disfrutar en la calle".
Es un concurso abierto para cualquier ciudadano que quiera participar"
Concejala de Centros Sociales
El Casco Antiguo como escenario
A partir de las tres de la tarde, el Casco Antiguo de Oviedo se transformará en un gran estudio de creación. Los participantes podrán elegir su ubicación en enclaves como El Fontán, la Plaza de la Constitución, la calle Cimadevilla, la Plaza de la Catedral o la calle Mon, entre otros.
Para quienes deseen participar y aún no se haya apuntado, la organización ha confirmado que las inscripciones siguen abiertas. Los interesados pueden apuntarse de forma presencial en la plaza de Trascorrales hasta las 15:00 horas de este mismo sábado, momento en que comienza el concurso.
La experiencia de pintar a contrarreloj
Alba González, participante de la edición anterior y que repite este año, describe la experiencia como "muy divertida", aunque "un poco agobiante" al principio por el tiempo limitado. Anima a otros a sumarse con un mensaje claro: "Que no dejen pasar el momento, porque es una gran oportunidad, ya que va a haber gente de bellas artes que van a ver cómo dibujas y todo".
Que no dejen pasar el momento, porque es una gran oportunidad"
Participante de la anterior edición
Para Alba, que dibuja desde los cuatro años por influencia de su bisabuelo, el concurso tiene un significado especial. "Es algo muy importante para mí, porque siento como que él está conmigo", ha confesado, explicando que fue una profesora quien le animó a participar en este formato de pintura rápida.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.