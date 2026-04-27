La inteligencia artificial revoluciona la consulta del dentista: de diseñar sonrisas a tratar la apnea del sueño

La tecnología ha transformado por completo la visita al dentista. La Clínica Odontológica Miguel González, ubicada en Oviedo, se define como una "clínica digital de verdad" donde la última tecnología, como la inteligencia artificial o la cirugía navegada, está al servicio del paciente. El objetivo, según ha contado el doctor Miguel González en COPE Oviedo, es emplear "la mejor tecnología" para ofrecer tratamientos "menos invasivos" y con mejores resultados, eliminando procesos molestos como las pastas para tomar impresiones.

Diseño de sonrisas con IA y cirugía navegada

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta de diseño clave. El doctor la define como una "inteligencia asistida" que permite, a partir de una simple "foto en estático", crear el diseño final de la sonrisa del paciente. Esta tecnología va un paso más allá, ya que el paciente puede verse con su nueva sonrisa en movimiento y con gestos naturales antes de empezar el tratamiento.

COPE Asturias Miguel González en los micrófonos de COPE Oviedo

Junto a la IA, la clínica utiliza tecnología de cirugía navegada, que funciona como un GPS para colocar los implantes con la máxima precisión. "Operamos mirando por una pantalla, con una diana", explica González. Además, la fotogrametría permite tomar la posición de los implantes en apenas 20 o 30 segundos, y las impresoras 3D fabrican las prótesis provisionales sobre la marcha. Gracias a estos avances, un proceso que antes duraba un día entero ahora se completa en una mañana, permitiendo al paciente "salir con sus dientes provisionales antes de la hora de comer".

Lo que hacemos es cambiar la calidad de vida de nuestros pacientes" Miguel González Odontólogo

El principal beneficio para el paciente es la reducción de los tiempos y la agresividad del tratamiento. Al ser más precisos, las cirugías son mucho menos lesivas, el tiempo de recuperación es menor y disminuye el riesgo de inflamación o molestias. "Lo que hacemos es cambiar la calidad de vida de nuestros pacientes", subraya el doctor. Poder ver el resultado final por adelantado también facilita la comprensión del plan de tratamiento.

La conexión entre la apnea del sueño y la odontología

Más allá de la implantología, la clínica aborda otros problemas de salud bucodental, con un enfoque especial en la apnea del sueño. El doctor González destaca que muchos pacientes derivados para usar un CPAP (un dispositivo de oxígeno a presión) necesitan en realidad un tratamiento odontológico previo para mejorar la efectividad. Para ello, se utilizan dispositivos de avance mandibular que abren la vía aérea.

El riesgo de sufrir un ictus y muchas otras enfermedades está causado, en gran parte, por las apneas del sueño."

COPE Asturias Momento de la entrevista a Miguel González

La apnea del sueño, que consiste en dejar de respirar durante la noche, no solo afecta al descanso, sino que tiene graves consecuencias para la salud. "Está demostrado que científicamente que el índice de tener ictus, de tener muchas enfermedades son causadas o una de las causas importantes es estas apneas del sueño", advierte el especialista. Estos episodios reducen la saturación de oxígeno y aumentan el riesgo de patologías importantes.

Los tratamientos odontológicos para la apnea del sueño pueden incluir ortodoncia para expandir los maxilares o el uso de dispositivos que avanzan la mandíbula durante el sueño, permitiendo que los pacientes respiren mejor y mejorando significativamente su calidad de vida.