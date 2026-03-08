Esta es la histórica relojería de Oviedo a la que llegan relojes de toda España y donde el tiempo parece haberse detenido

En pleno corazón de El Fontán, en Oviedo, existe un pequeño local donde el tiempo parece moverse a otro ritmo. Se trata de Relojería Casaprima, un negocio histórico donde conviven péndulos, relojes de bolsillo y mecanismos de otra época, regentado por Hiedra Casaprima, la tercera generación de la familia.

La historia del establecimiento se remonta a 1948, cuando el abuelo de Hiedra abrió el primer local en la calle El Rosal. Aunque en sus inicios también trabajaban con joyería y platería, con el tiempo el negocio familiar se especializó en relojes antiguos, una tradición que Hiedra ha continuado.

Una tradición familiar

Curiosamente, Hiedra Casaprima es una de las pocas mujeres relojeras, un hecho que ella misma reconoce. Su interés por el oficio surgió de manera casi casual, como ha relatado en una entrevista en COPE Oviedo. "La verdad que debo ser de las pocas que hay por ahí", ha comentado.

Debo de ser una de las pocas relojeras que hay " Hiedra Casaprima Gerente de Relojería Casaprima

Todo comenzó el verano que terminó el instituto, cuando su padre, al verla indecisa sobre su futuro, le propuso visitar la escuela de joyería de Oviedo. "Quedé maravillada por los talleres", ha explicado. Aunque empezó en la joyería, la base técnica le sirvió para dar el salto a la relojería antigua de la mano de su padre.

A pesar de la era digital, dominada por los móviles y los relojes inteligentes, la demanda por la relojería tradicional sigue muy viva. "Tenemos muchísimo trabajo, y hasta nos envían de otras partes de España", afirma Hiedra. El valor sentimental de conservar el reloj del abuelo o del padre mantiene el taller en pleno funcionamiento.

Un museo vivo en el corazón de Oviedo

te puede interesar Esta es la tienda de Trubia que pasa de vender madreñas a toda Asturias a especializarse en producto nacional de calidad

El local es descrito por muchos como un lugar de cuento, una comparación que Hiedra comparte: "Parece mucho el cuento de Pinocho, este que entra en la casa del abuelo y tiene todos los relojes colgados". Esta atmósfera única no pasa desapercibida para los turistas, que a menudo se sienten atraídos por su encanto.

Muchos visitantes, al entrar, aseguran que es como acceder a una máquina del tiempo. "Hay gente de Oviedo que ni siquiera sabía que estábamos", comenta Hiedra sobre cómo los turistas aprecian el establecimiento, que conserva incluso su fachada original. Esta percepción es un motivo de orgullo para la familia.

El compromiso por mantener la esencia del negocio ha sido reconocido recientemente. Relojería Casaprima es uno de los 27 negocios que el Ayuntamiento de Oviedo ha homenajeado por llevar más de 75 años en la ciudad, un reconocimiento no solo a su longevidad, sino a su capacidad para preservar un pedazo de la historia ovetense.

Hiedra Casaprima Interior de Relojería Casaprima

Mirando al futuro, Hiedra Casaprima, madre de dos hijos pequeños, mantiene la esperanza de que una cuarta generación quiera continuar con el legado familiar. Mientras tanto, ella sigue dando cuerda a la historia en el corazón de Oviedo.