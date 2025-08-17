Asturias y la Feria se vuelcan con Oviedo en su objetivo de ser Capital Europea de la Cultura 2031: "Orgullosos y unidos"

El de este año no ha sido un Día de Oviedo cualquiera en la Feria de Muestras. En esta ocasión, la capital del Principado se encuentra inmersa en uno de los grandes retos de los últimos años: convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031. Un objetivo que el Ayuntamiento tiene, desde hace tiempo, entre ceja y ceja. Un objetivo para el que se antoja fundamental el apoyo de toda Asturias.

Bajo el lema 'PUXA EUROPA. The future is now!', Oviedo sigue dando pasos en busca del ansiado reconocimiento. Lo ha hecho en la Feria Internacional de Muestras, con un estand dedicado a la candidatura. Un estand por el que han pasado ya más de 26.000 visitantes. Entre todos ellos, las autoridades que, este Día de Oviedo en la Feria, han querido mostrar su respaldo en esa carrera por la capitalidad europea.

los concejos, a una

Desde el primer día, el Ayuntamiento de Oviedo ha insistido en que su candidatura es una candidatura de toda Asturias. Y, desde el primer día, el proyecto ha buscado el respaldo de toda la región. "La capitalidad europea de la cultura no es sólo un título, es una oportunidad para proyectar nuestra identidad, nuestra creatividad y nuestro talento hacia Europa y hacia el mundo", ha explicado Cecilia Pérez, presidenta de la Federación de Concejos.

Pérez ha mostrado, una vez más, el apoyo de su institución a la candidatura y ha asegurado que asume "con convicción que todo aquello que es bueno para uno de nuestros municipios acaba redundando en beneficio de toda Asturias". Una visión compartida por el alcalde de Langreo, Roberto García, que también ha estado en el acto: "La invitación de Alfredo -Canteli- a que todos los consejos asturianos participemos nos pareció extraordinaria, y gustosamente estamos aquí apoyándole y colaborando en la medida de lo posible".

candidatura sin rivalidades

Entre todos los apoyos con los que cuenta Oviedo, también está el de Gijón. En ese afán de cooperación ha insistido la alcaldesa, Carmen Moriyón, que, en nombre del consistorio gijonés, ha querido trasladarle a su homónimo "muchos ánimos, mucha suerte, y todo nuestro apoyo, más allá de esta edición de la FIDMA, para lograr ese objetivo común". "Si logramos este objetivo compartido, Asturias será por entero beneficiaria de esta capitalidad que, con tu permiso, alcalde, haremos también un poco de todos", ha concluido.

unanimidad en la junta

El objetivo del Ayuntamiento de Oviedo en convertir la ciudad en Capital Europea de la Cultura ha logrado, además, algo que no se suele dar con frecuencia: que toda la Junta General se ponga de acuerdo en algo. En este caso, en respaldar la candidatura. Un hecho que ha querido destacar presidente del parlamento asturiano, Juan Cofiño: "La institución que presido ha apoyado el proyecto con el voto unánime de los 45 diputados. A ver si sirve de precedente... Y no solo eso, ya que me consta la disposición del conjunto para ir más allá y acompañaros a lo largo de este camino en la defensa del proyecto hasta donde sea necesario".

El compromiso de la Junta General, además, ha tenido su reflejo en la postura del Gobierno de Asturias con respecto a la candidatura europea. La consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez, ha asegurado que "esto no sustenta el apoyo del Gobierno de Asturias a esta candidatura, sino la participación e implicación del Gobierno de Asturias en esta candidatura, en la que cree firmemente".

"cuando se quiere, se puede"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se ha mostrado especialmente orgulloso del nuevo paso que ha dado la candidatura en FIDMA. Lo ha hecho en declaraciones a COPE, en las que ha destacado que "el apoyo es unánime. Aquí ha estado la gente que tiene que estar. Unidos, podemos llegar a ese 2031 siendo Capital Europea de la Cultura. Lo que demuestra que, cuando se quiere, se puede".

El alcalde ha puesto en valor la colaboración entre instituciones que está generando el proyecto de su Ayuntamiento. "Marcamos una etapa diferente en la negociación con otros ayuntamientos. Lo que es bueno para Oviedo es bueno para Asturias, y lo que es bueno para Asturias es bueno para Oviedo. Esa es mi mentalidad desde que llegué y seguiré siempre luchando en ese sentido".