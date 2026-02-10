COPE
Podcasts
Oviedo
Oviedo

Entrevista a Fran Gayoso, cuarta generación al frente de Confiterías Rialto

Los retos de mantener un negocio familiar con más de 100 años de historia

Clientes en el mostrador de Confiteria Rialto
00:00
Descargar
COPE Oviedo

Entrevista a Fran Gayoso, cuarta generación al frente de Confiterías Rialto

Marcos Martín

Asturias - Publicado el

1 min lectura3:34 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE OVIEDO

COPE OVIEDO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 10 FEB 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking