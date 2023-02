Los jurados asturianos podrían abrir por la tarde para recuperar el atasco que provoca la huelga de letrados

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) estudiará la implantación de medidas de refuerzo para paliar el "eventual atasco" que está originando en la comunidad la huelga de los letrados de la Administración de Justicia.



Así lo ha manifestado este lunes el presidente del alto tribunal asturiano, Jesús María Chamorro, antes de mantener una reunión con los representantes de todos los colegios profesionales, abogados, procuradores y graduados para tratar el impacto del paro de los antiguos secretarios judiciales. Chamorro ha explicado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido a los altos tribunales que estudien las actuaciones que se precisan en cada territorio y que estarán supeditadas a que el Ministerio de Justicia "las dote presupuestariamente". El presidente del TSJA ha explicado que se analizará la incidencia que ha tenido la huelga en la justicia asturiana cuando finalicen los paros para, posteriormente, plantear las medidas necesarias.



Chamorro ha dicho que, aún no se han determinado acciones "concretas", pero podrían pasar por jornadas suplementarias de trabajo para funcionarios y letrados en horario de tarde y la posibilidad de refuerzo en órganos judiciales "en relación a jueces y magistrados para tratar de solventar el eventual atasco que no está diagnosticado de manera concreta". En declaraciones a los periodistas, ha confiado en que la huelga finalice "cuanto antes" y ha recalcado que los datos sobre el impacto que está teniendo son "escasos, dispersos y no homogéneos". En este sentido, ha apuntado que hay órganos judiciales "sin incidencia", otros en la que es "total", mientras que en otros es "intermitente". Así, ha dicho, que según los datos que dispone, en el Juzgado de lo Social de Avilés se han producido 188 suspensiones en las cinco semanas de huelga, mientras que en Castropol no ha habido ninguna.



Chamorro ha indicado que las actuaciones judiciales suspendidas habrá que "encajarlas" tras los señalamientos fijados, algunos de los cuales están programados a un año vista, si bien la mayoría podrían acumular retrasos de entre tres y cinco meses. En la reunión con Chamorro han participado los decanos de los Colegios de Abogados de Oviedo y Gijón, Luis Carlos Albo y Benigno Villarejo, respectivamente, quienes han pedido que se avise con antelación de las suspensiones que se van a producir para evitar el desplazamiento de las partes. "Ese daño podría evitarse", ha dicho Albo, tras sostener que ello no "debilitaría las reclamaciones" de los letrados. Por su parte, Villarejo ha apuntado que la huelga está afectado "de forma especial" a Gijón, donde el seguimiento oscila entre el 80 y 90 por ciento. "Claramente hay más incidencia", ha añadido al respecto, antes de subrayar la importancia de que se produzca el "menor" daño a la ciudadanía y confiar en que "en unos días" el conflicto se resuelva.