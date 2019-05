Wenceslao López: "a Somos Oviedo les gusta montar algarabías"

Dice que le queda enería para continuar con la campaña electoral porque está acostumbrado desde "guaje" a trabajar sin descanso. El candidato socialista a la alcaldía de Oviedo, Wenceslao López, confía en que tras estos cuatro años de gestión, los ovetenses estén bien informados de lo ocurrido en la ciudad durante la última legislatura, y lo valoren, porque hemos conseguido avances importantes.

Reconoce que ha habido momentos de tensión y de desencuentro con sus socios de gobierno, en especial con Somos Oviedo , de quienes dice que les montar algarabías, aunque puntualiza, que ninguna obra quedó paralizado por algún desacuerdo. Añade que no creo que Somos fuese capaz de gestionar con lealtad, cosa que yo he hecho como alcalde durante este período. Ellos han sido algunas veces desleales y eso no me gusta porque los acuerdos hay que cumplirlos hasta el último momento. Reconoce Wenceslao López que IU y Somos han sido generosos con sus votos en el año 2015, pero no me he sentido hipotecado por ello, he ejercido como alcalde con la mayor firmeza.

Sobre posibles pactos, se remite a las urnas; para mí lo decida la ciudadanía va a misa. Con la decisión de los ciudadanos se va a determinar una distribución del voto y las posibilidades de llegar a alianzas, aunque no cierro la puerta a ningún pacto, eso lo harán los ciudadanos. La puertas quedan abiertas.