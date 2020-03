La Virgen de Covadonga, más cerca de los asturianos a pesar de la cuarentena

"Desde cualquier lugar del mundo, puedes ver a la Santina y cómo no, rezarle en estos momentos de dificultad. Lo ha dicho en COPE el abad de Covadonga, Adolfo Mariño, que habla de la página de Youtube que pusieron en marcha hace más de un año y que, en estos tiempos de cuarentena, acerca más que nunca a la Virgen de Covadonga a las casas de todo el mundo: "Nos llegan mensajes desde Filipinas, una asturiana que reside allí nos ha dado las gracias por esta aplicación", cuenta el abad.

A través de Youtube, se puede seguir la Santa Misa, a las 13:30 horas de lunes a viernes; y a las 11:00 horas, los domingos. Además, a las 17:00 horas, se reza el Rosario. La iniciativa cada vez tiene más adeptos: "Hace dos domingos se conectaron más de 600 personas; pero son muchas más porque me consta que familias enteras participan de la eucaritsía", explica el abad.

"Esto nos abarca a todos"

Adolfo Mariño ha atendido a COPE, "como el resto del mundo, refugiado y recluido" en el Real Sitio, que nunca había estado tan vacío de gente: "Es atípico, tanto que ni los más mayores del lugar, sacerdotes con los que he hablado, recuerdan Covadonga de esta manera". "Estamos blindados -explica el abad-, hubo gente que quiso subir y la Guardia Civil no les dejó". "Esto nos abarca a todos y tenemos que hacerlo así, no hay otra manera", reflexiona Mariño.

Pero, aunque no podamos subir a Covadonga, podemos seguir haciendo las ofrendas a la Santina: "En la web tiendacovadonga.es, hay velas y flores que mucha gente encarga on line y nosotros, cuidadosa y piadosamente, las ponemos a los pies de la Virgen". "La Santina sigue protegiéndonos, amparándonos y estando ahí, a pesar de la dificultad", asegura el abad de Covadonga.