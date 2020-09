Se venden tickets para 2021

Seis de enero de 2020. Ese fue el último día en el que Atracciones Suárez ingresó el último euro. Estaban instalados en Cantabria y con la aparición del COVID-19 tuvieron que regresar a casa en Avilés. Luego llegó el confinamiento y hasta hoy. Eugenio Suárez, el propietario, nos contaba en MEDIODÍA Cope Asturias que la única forma que encontró para conseguir algo de dinero fue vender tickets anticipados a canjear el año que viene y con descuento de 1 euro. Empezó de forma tímida utilizando el facebook para dar a conocer la iniciativa y ahora son más de 50 establecimientos de toda la comarca los que tienen instaladas cajas donde se pueden comprar. La respuesta del público le está sorprendiendo porque hay quien paga por 10 viajes pero no se los lleva. Dice que aquí ve el cariño y la solidaridad de sus convecinos y que esto ya no se lo quita nadie.

No entiende por qué no se ha dejado a los feriantes volver al trabajo con la “nueva normalidad”. Considera que aplicando un protocolo similar al de los parques infantiles no habría riesgo en la atracciones. Hemos conocido a un hombre que lleva toda la vida trabajando en esto. De hecho nació hace 64 años en un portal de Mieres. Su madre se puso de parto en la feria de Santa Marina. Nunca pensó en vivir una situación como esta, con tres camiones parados y sin que se vea en el horizonte una fecha clara para poder ponerse en marcha. Espera que, por lo menos, el Ayuntamiento no le cobre impuestos como la viñeta, porque esos camiones no se pueden utilizar para otro tipo de transporte, ni el IBI porque su residencia es el almacén donde guarda y repara las atracciones que son su medio de vida.