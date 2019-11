Una solución para la pista de "pump track" del Polígono

Grietas en el asfalto, baches con charcos y pintadas deslizantes en las curvas peraltadas. Ese es el inventario de defectos que presenta la pista de "pump track" que se inauguró el pasado mes de marzo en la zona próxima a la autovía de La Braña en el Polígono de Pumarín. Frente al Instituto Nº1 y la Escuela oficial de idiomas había un circuito de tierra donde acudían los aficionado al bike-trail. El gobierno de Foro se comprometió a mejorar la instalación y apostó por hacer "algo parecido" a una pista de "Pump Truck". Un circuito para monopatines y bicicletas con curvas que tienen un peralte y una gran inclinación, vaivenes consecutivos y zonas de habilidad. Eso es, en teoría, lo que debería tener el circuito del Polígono. El problema es que ahora mismo la pista "pump track" está absolutamente deteriorada por errores de construcción.

La Asociación de Vecinos del Polígono denuncia

Los vecinos del Polígono de Pumarín se sienten engañados y abandonados por los políticos. La tesorera de la Asociación de Vecinos de Laviada, Carmen Vila, dice que quieren soluciones y que la obra, en las condiciones que se construyó, no tenía que haber sido aceptada. "Aquí los políticos son los claros culpables de este problema que tiene la pista de "pump track". No tenían que haber permitido que se entregase la obra en este estado. Yo no entro en si la culpa de de Foro ó el PSOE. Unos lo encargaron, lo hicieron y los que están ahora no lo mantuvieron en condiciones". A los defectos de construcción se ha unido la presencia de grafitis en las curvas peraltadas. Esta pintura es deslizante y provoca muchas caídas de los skaters y bikers que acuden diariamente a la pista de "pump track" del Polígono de Pumarín.