Una estanquera de Gijón busca y encuentra a un hombre que perdió 600 euros

Todavía queda gente honrada. Lo ha demostrado Yolanda, quinta generación de estanqueros de Gijón que regenta una expendeduría en la avenida Schultz de la ciudad asturiana. Se encontró en su establecimiento una cartilla del banco con 600 euros e hizo todo lo posible para, en colaboración con la Policía Local, encontrar a su propietario. Lo ha contado en Mediodía COPE su hijo, Alejandro.

"Mi madre estuvo esperando para ver si llegaba el dueño del dinero; pero al ver que no lo hacía, llamó a la Policía y le localizó con los datos de la cartilla del banco", ha explicado Alejandro, que asegura que no hicieron nada extraordinario: "Detrás de un mostrador tienes que ser honrado; no puedes engañar a tus clientes".

Al parecer, el hombre es asiduo en los comedores sociales de Gijón y era fundamental recuperar su dinero: "Ha vuelto varias veces y nos ha dado las gracias; creo que también ha venido su madre, porque es una mujer que ha agradecido varias veces el gesto", ha desvelado Alejandro. Su estanco lleva abierto desde finales del siglo XIX; por eso, han vivido muchas anécdotas con clientes que se olvidan cosas: "Dinero, paraguas, la tarjeta ciudadana de Gijón... ¡Una mujer hasta se olvidó a su hijo! Levantamos la mirada del mostrador y vimos allí al niño...", ha recordado entre risas.

