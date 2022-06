El Tsunami vuelve a Gijón

En primer lugar, un cabeza de cartel muy querido reinará en el Escenario Vibra Mahou en 2022, ¡y por fin serán los Dropkick Murphys! Sin duda, una de las bandas más grandes del punk rock actual, que han encabezado grandes festivales de todo el mundo. Será una fiesta sin igual, ¡no nos imaginamos el momento “Shipping Up To Boston”! Además, vuelven a estar en el cartel los australianos Airbourne, demostrando ser los verdaderos herederos de AC/DC, hijos del rock’n’roll de masas. Ready to rock!

Ramón Noguera, promotor del festival, nos ha contado en Mediodía COPE Asturias todos los entresijos de esta cita musical

Repiten en el cartel Flogging Molly, Clutch, Circle Jerks, Frank Carter & The Rattlesnakes, Lagwagon, Soziedad Alkoholika, Anti-Flag, Desakato, Mad Caddies, The Flatliners, y The Inspector Cluzo que mantendrán sus fechas en 2022. The Baboon Show volverán al festival demostrando por qué son una de las propuestas más rompedoras del punk rock actual y también lo hará la gran selección de bandas nacionales presentes en el anterior cartel.

“Debido a los cambios de las giras en las bandas, por ahora este es el cartel, pero faltan cosas por anunciar, aún falta un cabeza de cartel y otras bandas de gran calidad que nos dejarán todo un cartelazo que hará las delicias de todos tras dos años sin festival”