Tras un año como primer regidor, Alfredo Canteli dice sentirse fuerte y con ganas

Le hemos sorprendido comprando un cupón de la ONCE en la vuelta de los vendedores a la calle. Alfredo Canteli hace balance cuando se cumple un año al frente del Ayuntamiento de Oviedo. Un balance, asegura, positivo si exceptuamos estos últimos meses en los que la pandemia sanitaria ha truncado muchas ilusiones y proyectos. Hay muchos proyectos que están rodando, aunque me hubiera gustado haber hecho muchas cosas, dice Canteli. Asegura que Oviedo puede ser un hervidero en la recta final del año. Incide en la importancia del Plan de Reactivación que pone en marcha más de 21 millones de euros y que en los próximos días irá a Pleno Extraordinario para su aprobación definitiva. Una gran parte de esas partidas proceden de lo que no gastó en otros departamentos, además de los 3,5 millones de euros que se pueden gastar del superávit del ejercicio anterior. El alcalde destaca que somos líderes en sacar un plan a nivel nacional, espero que la oposición entienda que el plan es bueno para Oviedo, asevera Canteli. Ha hablado también de las fiestas de San Mateo, señalando que van a ser unos festejos diferentes, que sea un San Mateo normal es una locura, asegura el alcalde, confiando en que sea bueno para comerciantes y hosteleros. En cuanto a la peatonalización de calles, señala que hay otras ideas como completar la zona del Oviedo Antiguo, un tesoro que está abandonado. El alcalde señala que será una recuperación lenta confiando en que se pueda dar el impulso definitivo al plan de recuperación de aquí a un año. Alfredo Canteli, por otro lado, pide a los ovetenses que pierdan el miedo a salir a la calle, a entrar en comercios y cafeterías para revitalizar la ciudad en la seguridad de que se van a seguir comportando como lo hicieron durante el confinamiento