Trabajador de hostelería recurre al crowfounding para poder pagar el alquiler

Willy tiene 44 años, es trabajador de la hostelería y está en ERTE . El SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, le dice que hasta enero, si hay suerte, no podrá cobrar ni un solo euro. Sara Moreno es su esposa y tienen una hija de 5 años. Están comiendo gracias a la ayuda del Banco de Alimentos y de los vecinos pero las facturas de luz, gas... siguen llegando. Y también la renta. En marzo les sucedió lo mismo, tardaron tres meses en cobrar y no les quedó otra que ir tirando de los ahorros para sobrevivir. Ahora Sara se encontró con que no podía afrontar el pago del alquiler del piso en el que viven en Oviedo, 400 euros. El saldo de su cuenta bancaria era de 2,91 euros. Su primera medida fue hablar con el casero para ver si podía retrasar el pago hasta que su marido cobrase, pero este le dijo que no. Con lo que a sus preocupaciones se añadió el temor a ser desahuciados. Dándole vueltas a la cabeza y con ayuda de una prima decidió poner en marcha una campaña de crowfounding. Empezó a funcionar en la tarde del pasado viernes y hoy Sara nos contaba en MEDIODÍA Cope que la tiene que cerrar. En poco más de dos días ha conseguido el dinero necesario para pagar el alquiler de diciembre y el de enero. Estaba muy emocionada porque nunca llegó a pensar que había tanta gente buena. A todos ellos les da las gracias. Aquí puedes escuchar la entrevista.

