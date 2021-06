Teresa Mallada: “Si la ministra de Industria fuera del PP, Barbón estaría poniéndonos verdes”

La presidenta de los populares asturianos, Teresa Mallada, ha estado este viernes en el Mediodía de COPE Asturias, donde ha repasado la situación de la comunidad autónoma, con especial atención a los problemas a los que se enfrenta el sector industrial.

Mallada critica duramente la pasividad del gobierno del Principado y, especialmente, de su presidente, Adrián Barbón, a la hora de defender los intereses de la región frente a las decisiones del ejecutivo de Pedro Sánchez. Pone como ejemplo lo ocurrido con la última visita a la comunidad de la ministra de Industria, Reyes Maroto, que no concretó ninguna medida para resolver la difícil situación en que se encuentra Alu Ibérica.

"Fue el gobierno central el que avaló esa venta -recuerda- dio el visto bueno a esa operación, y nos encontramos ahora con que viene la ministra y no nos da ninguna certeza de qué es los que va a pasar en el futuro". Mallada se plantea qué ocurriría si el que gobernase fuera el PP y la respuesta es contundente: "estarían Barbón y compañía poniéndonos verdes"

La presidenta de los populares asturianos también critica la improvisación y falta de transparencia con la que se están gestionando los Fondos Europeos. Teme que el Gobierno de Sánchez “prime a unas comunidadessobre otras por intereses políticos” ante la falta de transparencia y colaboraciónmostrada por el Ejecutivo.

Para intentar evitarlo, Mallada plantea la constitución de un grupo de trabajo en la Junta General, con representación de todos los Grupospolíticos del Parlamento asturiano, para trabajar mano a mano con el Gobiernodel Principado y “sacar el máximo partido” para Asturias de esos fondoseuropeos de recuperación, un dinero que “es fundamental” para la región.

La presidenta del PP asturiano ha destacado, también, su profunda decepción con la actitud mostrada por Adrián Barbón frente a los indultos a los presos independentistas catalanes. "Que el presidente de Asturias no haya tenido el valor de decirle a Pedro Sánchez que está es una medida vergonzosa, sinceramente, me ha producido una decepción que no me esperaba"