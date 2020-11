Temor al amarre de barcos en Avilés ante la situación creada por la COVID-19

Lonja Avilés está satisfecha con la trayectoria de venta del año, con una campaña del bocarte que ha sido muy buena, pero el cierre del canal horeca está haciendo mucho daño, con precios inestables que tan pronto suben como bajan. Así las cosas las expectativas de cara a diciembre no son buenas. Nos lo contaba en MEDIODÍA Cope Ramón Álvarez, gerente de Rula Avilés. Con los precios a la baja hay temor de que alguna embarcación prefiera quedarse en tierra e incluso enviar a su tripulación al paro. Y es que no deja de ser una empresa itinerante, con gastos fijos como seguro, gasoil, carnada, aparejos... y si el precio de las capturas no los cubren no van a perder dinero.

No todo son malas noticias. Lonja Avilés espera que su marca “Pescado de Confianza” esté ya incorporada al distintivo “Alimentos del Paraíso” en poco más de 15 días. Será completar la puesta en valor de una marca que se caracteriza por ofrecer pescado de calidad con unos protocolos muy estrictos de manipulación e higiene y mantenimiento garantizado de la cadena de frio. Además en colaboración con centros tecnológicos se le aplica tratamientos como el control de la histamina en el bonito, o la desparasitación en otras especies evisceradas. “Pescado de Confianza” también tiene vertiente social a través de la donación de excedentes a diversas entidades para evitar el desperdicio de alimentos.

Aquí puedes escuchar la entrevista.

