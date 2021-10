"Repensando masculinidades" en Castrillón

Este martes 5 de octubre se pondrá en marcha en Castrillón el programa “Repensando masculinidades”. Está dirigido exclusivamente a varones y propone charlas y debates, a razón de uno por trimestre, dirigidos por el psicólogo Constantino Menéndez.

En MEDIODÍA Cope le hemos preguntado qué es lo que se busca con este programa.

Y la respuesta ha sido clara. Menéndez nos ha contado como los hombres se ven atrapados en un estereotipo de masculinidad desde que son pequeños ( un hombre debe de dar un puñetazo en la pared cuando se enfada, un hombre no debe llorar) y como muchos de ellos no se encuentran cómodos en ese papel. No es el que viven en su día a día. Por ello desde el servicio de igualdad del Ayuntamiento de Castrillón decidieron buscar un espacio de debate y comunicación, sin sermones ni culpabilidades para que los varones sepan reinterpretarse y comprender el mundo en que vivimos en una sociedad que tiene que caminar hacia la igualdad.

En la sesión inaugural participará el antropólogo Ritxar Bacete que ha escrito varios libros sobre el tema.

La asistencia es gratuita pero las plazas son limitadas.

