"Querían ocultar que los gijoneses nos tendremos que gastar 600 millones de euros en coches"

El concejal de Foro Asturias en el Ayuntamiento de Gijón Pelayo Barcia ha estado, este jueves, en Mediodía COPE Gijón, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anulase la Ordenanza de Movilidad Sostenible de la ciudad, impulsada por PSOE e Izquierda Unida, tras un recurso presentado por los foristas.

Adaptarse a la nueva movilidad sin ser los más radicales. "La justicia ya había dado la razón a los que recurrieron en Madrid y Barcelona; y la ordenanza de Gijón tenía los mismos fallos. No nos hicieron caso. Nosotros vemos bien los cambios, porque hay que adaptar la ciudad a la nueva movilidad y a los cambios legales que se imponen en España y Europa, pero no ser los más radicales. Nosotros pedíamos una ordenanza moderada que, por ejemplo, aceptase a las personas que tienen un coche que pasa la ITV y que paga la viñeta en Gijón y que puedan circular".

"No es una cuestión de forma, es una cuestión ideológica". "No ha sido un problema de forma, sino de fondo. No han querido contar la verdad, lo que le iba a costar a cada vecino. Es muy guapo decir que voy a aprobar una Ordenanza de Movilidad porque queremos mejorar el medio ambiente, que con eso estamos de acuerdo. Pero no es tan guapo decir que a cada gijonés con coche sin pegatina, le va a costar 15.000 euros, que es lo que cuesta el recambio de un coche medio. Las cuentas son claras: 40.000 gijoneses conc coche sin pegatina, a 15.000 euros cada uno, 600 millones de euros. O gastar 600 millones o pagar 100 euros al mes de parking. Eso es lo que dice la sentencia. Es una cuestión ideológica, solo han querido contar la parte positiva, no los efectos negativos. Para aplicar esta ordenanza, habrá que hacer parkingsbaratos, ayudas. Esa transición que se va a llevar a cabo tendrá que ir acompasada a los tiempos que los ciudadanos se puedan permitir".

El recurso del Ayuntamiento ante el Supremo. "Es lamentable, cada minuto que pasa pone en riesgo las arcas del Ayuntamiento. Porque, hasta ahora, no creo que los multados hayan guardado las mulas, pero en el año que queda de recorrido juciial hasta que el Supremo se pronuncie, va a haber muchas multas que se recurran. Si Foro gobierna a partir de mayo, vamos a retirar el recurso".

Cuarta sentencia contra el Ayuntamiento en medio año. "No es solo una cuestión del Gobierno local de Gijón; es una cuestión del PSOE en general, que vive en una constante acción de gobierno ilegal. Esto ya viene de antes, recordemos los PGO tumbados, la plantona...Gestionan de manera prepotente y sin atender a la negociación; y tener la mayoría, no significa tener la razón".