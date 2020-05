"Queremos tiendas amables, no bunkerizadas"

Asturias y sus comercios inician el proceso de desescalada hacia lo que el presidente del Gobierno de España ha llamado la "nueva normalidad". Tras el anuncio de Pedro Sánchez, en Mediodía COPE Asturias hemos hablado con el director general de Comercio del Principado, Julio González Zapico, que ha marcado como premisa que la desescalada en Asturias se haga "con rigor, prudencia y seriedad".

González Zapico ha explicado en COPE que "entramos en una nueva fase a la que llegamos con la práctica y la experiencia que hemos demostrado estas semanas con el comercio de alimentación abierto y de forma segura". Es el ejemplo a seguir, ha dicho el director general, que asegura que "queremos tiendas amables y no bunkerizadas".

No se atreve Julio González Zapico, sin embargo, a concretar fechas para la vuelta a la normalidad del resto de actividad comercial: "En este momento es preferible no hacerlo para no crear falsas expectativas", ha zanjado.

Herrera en COPE Asturias y Mediodía COPE Asturias te acompañan todas las mañanas de lunes a viernes. Bajo la coordinación de Yolanda Montero, te contamos la actualidad del Principado y te acercamos a tu casa los temas de Asturias que te interesan.

Desde las 12:50 horas hasta las 13:50 horas, nos centramos en lo local. Yolanda Montero en Oviedo, Marcos Martín en Gijón, y Menchu González en Avilés repasan, también, lo que está pasando a tu alrededor. La última hora, las noticias curiosas, las historias que suceden en tu ciudad, los deportes… ¡No te pierdas Herrera en COPE Asturias y Mediodía COPE Asturias en el 97.9 FM si estás en Oviedo, 94.8 FM y 882 AM si estás en Gijón y 89.1 FM si estás en Avilés. También en internet y aplicación de COPE.