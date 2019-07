Que solo lo impida la lluvia

La lluvia ha sido la culpable del aplazamiento (que no suspensión) de una actividad que tenía las plazas “vendidas” desde hace días. Se trataba de un paseo en catamarán y un curso de iniciación a la pesca para personas con discapacidad física. PREDIF Asturias, la plataforma representativa estatal de discapacitados físicos organiza este tipo de actividades desde hace años para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de sensaciones y experiencias a las que no están acostumbrados. Hoy no ha podido ser por culpa de la lluvia pero la actividad se traslada al miércoles 24 de julio, miércoles de la próxima semana, esperando que el tiempo acompañe.

Desde PREDIF Asturias piden que se mejoren los accesos a las zonas portuarias para facilitar a las personas con discapacidad física la posibilidad de poder navegar ó dar una vuelta en barco. El Presidente de PREDIF Asturias, Eduardo Llano Martínez nos expresa en la entrevista que ha concedido a COPE Asturias un deseo: “que algún día sea sólo la lluvia la que nos impida navegar”. En ese deseo están reflejadas las graves dificultades que siguen teniendo cuando llegan a una instalación portuaria. “No están adaptados los puertos de Asturias, para personas con discapacidad. Desde la llegada en el coche, que no sabemos dónda paracar para bajar las sillas, hasta las rampas para bajar al pantalán que tienen unas maderas que frenan el recorrido de la silla. Tenemos mucho que mejorar, pero confiamos en que se produzcan las mejoras”.

No sólo hay problemas para llegar a un barco.

Cuando se plantea una actividad de este tipo buscan restaurantes en el entorno del Puerto Deportivo. En Gijón después de consultar treinta establecimientos hosteleros, sólo consiguieron encontrar uno que estuviera bien adaptado para las personas que van en silla de ruedas ó sufren alguna discapacidad física”. Queda todavía mucho por hacer para que las personas con discapacidad física puedan acceder a los mismos servicios que el resto de ciudadanos.