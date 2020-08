El grupo gijonés La Mueska publica “Que no muera la música” . Nuevo single y videoclip en el que les han acompañado varias bandas asturianas: Mala Reputación, Escuela de Odio, Misiva, La Tarrancha, Skama la Rede, Flashback y Me fritos and the gimme cheetos.

David, Sánchez, cantante y guitarrista de Mueska, nos ha contado en el MEDIODÍA Cope Asturias que el leivmotiv de este tema ha sido el cierre de salas y bares de conciertos y las restricciones a la cultura musical. Algo que no se debe exclusivamente a la pandemia, algo que los músicos asturianos vienen sufriendo ya desde hace años. La mesa sectorial de la música y eventos, que está compuesta por 37 organizaciones, ha convocado movilizaciones para el próximo 17 de septiembre por la falta de reconocimiento de su vulnerabilidad y de ayudas concretas por parte del Gobierno.

