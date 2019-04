Protesta original en la arena: ¡Depuradora ya!

El pasado sábado la arena de la playa de San Lorenzo fue el escenario para la acción reivindicativa de la Asociación “Fridays for future Asturies”. Un colectivo que lucha por la defensa del medio ambiente y por conseguir que en el futuro, el planeta tierra siga siendo habitable. Sus componentes son jóvenes estudiantes universitarios que a través de originales acciones reivindicativas quieren captar la atención del público y de las instituciones para evitar la destrucción de los espacios naturales.

La Playa de San Lorenzo se ha fijado como uno de los principales objetivos de su defensa al considerar que se trata de una de las playas más maltratadas de todo el norte de España. Piden que se active cuanto antes la Depuradora de la Zona Este de Gijón, para evitar los vertidos directos de aguas fecales al mar. Cristina Menéndez, Portavoz de “Fridays for future Asturias” dice que “Es increible que la ciudad con el mayor número de habitantes de Asturias no haya puesto en marcha todavía la red de saneamiento para la zona este. No podemos seguir permitiendo que las aguas fecales lleguen directamente al mar, sin ningún tratamiento”

Depuradora en tramite judicial y “Pozo de tormentas” en construcción

El problema para la puesta en marcha de la Depuradora es el litigio que mantienen los vecinos con la Administración, debido a los ruidos y malos olores que genera en la zona del Pisón. El caso sigue en los tribunales y lo único que se ha podido hacer es poner en marcha unos equipos de desarenado y desengrasado, que estaban instalados en la antigua “plantona del Pisón”.

En estos momentos se está construyendo el Pozo de tormentas del Parque Hermanos Castro, que va a captar las aguas negras que bajan por el cauce del río Piles y estará conectado con la red de saneamiento que viene de la zona de Viesques. En un futuro, cuando acabe la construcción (fijada para mediados ó finales de 2.020) evitará que la red de aliviadores próximos al río Piles “colapse” y vierta aguas negras y suciedad al mar, por la desembocadura del río.

Seguirán luchando por la Depuradora

La “acción vistosa” del sábado con una gran inscripción en la arena de la playa, es la primera de una serie de actuaciones que se van a prolongar en el tiempo. Sin ir más lejos, este jueves a las siete de la tarde se van a concentrar en la estación ferroviaria de Oviedo. No está muy claro si van a desplazarse a Gijón ó si la protesta se llevará a los edificios administrativos del gobierno del Principado. “No queremos dar pistas, pero a lo largo de esta semana vamos a realizar varias acciones. Buscamos que sean diferentes, llamativas y que dejen un mensaje por la defensa del medio ambiente.