El presidente de FADE en COPE: “Los despidos serán inevitables”

“Lo primero es salvar vidas y, después, salvar empresas y con ellas el empleo”. De esta premisa parte el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, para superar la grave crisis provocada por el coronavirus.

En una entrevista concedida a COPE Asturias, Feito ha recordado que esta región perdió casi 5.000 empresas durante la anterior crisis económica y cree que ahora podríamos movernos en cifras similares. “Es una crisis más corta y agresiva que va a afectar, principalmente, a los pequeños negocios”. Aunque no tiene una estimación de las empresas que se pueden quedar por el camino sí vaticina que “muchas no van a volver a abrir. Ojalá no sea así pero hay muchos empresarios que no levantarán la persiana y otros que están ya entre la espada y la pared”.

El presidente de FADE reconoce que tras el 30 de junio, fecha hasta la que serán prorrogados los ERTE, llegarán los despidos para poder salvar negocios. “Serán inevitables”. En ese sentido, ha remarcado que “no conozco a ningún empresario que le guste despedir pero habrá que reducir plantilla para salvar los negocios”.

La flexibilidad laboral, una mayor liquidez, aminorar las cargas fiscales y, sobre todo, rapidez con las medidas económicas puestas en marcha son las claves que apunta Feito para que las empresas asturianas puedan coger músculo y poder afrontar la recuperación. Teme que tanto el Gobierno Central como el del Principado “caigan en el error de subir los impuestos”. El presidente de la patronal asturiana apuesta por una rebaja fiscal para fomentar la recuperación económica, crear empleo y aumentar la recaudación.

“Subir impuestos es un error cuando lo fundamental es controlar el gasto”. En ese marco se ha referido a la renta mínima vital que va a pagar el Gobierno central. “Hay que ayudar hay quién más lo necesita con una medida coyuntural que no puede convertirse en un gasto estructural”.

Feito cree que el turismo y la imagen de Asturias como “Paraíso Natural” son una baza para salir “reforzados” de esta crisis y considera importante “apostar” por un turismo de naturaleza frente al de masas en un momento donde el distanciamiento social es imprescindible.

Sobre ArcelorMittal y el ERTE que la siderúrgica quiere aplicar, considera “absolutamente necesario” que empresa y sindicatos lleguen a un acuerdo porque “si antes la situación de la multinacional era crítica ahora lo es mucho más y llegar a un acuerdo es una cuestión de responsabilidad”.