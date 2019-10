Por los derechos de los modelos curvis y plus

Piden que se respeten sus derechos a poder desfilar en una pasarela y luchan por la diversidad de tallas, Quieren dar voz a todas aquellas personas que en silencio sufren por ser más altos, más bajos, más delgados ó más gruesos. Quieren demostrar que lo bonito de las personas es su corazón, no una talla. Es la filosofía que está detrás de un desfile de modelos que se celebrará el próximo domingo 27 de octubre en el Hotel Tryp Rey Pelayo en Gijón. Será la segunda edición de un pase de modelos y se celebrará también un concurso de belleza "mister and miss real model Asturias". La organizadora del evento es Carolina Pérez, una luchadora por los derechos de las personas y porque las marcas de ropa tengan presentes a todas las personas, y no sólo a las tallas 38 y 40. "Es una pena que cuando vas a una tienda de una marca determinada te encuentres con que no hay tallas de los modelos a partir de las 46. Y en otros casos hay tallas 44 irreales que tienen un tamaño menor al que marcan los cánones oficiales de patronaje y moda".

El objetivo es que chicos y chicas desfilen con modelos por la pasarela, pero se ve que entre los hombres este tipo de actividades no acaban de calar. "De momento se han animado más chicas que chicos. Es una pena porque la lucha por la diversidad de talla debe hacer sin distinció de sexos. El mismo problema tienen ellas que ellos".

A la hora de buscar la colaboración de las tiendas y las firma comerciales, las primeras en dar el paso adelante han sido las de las Cuencas. "Las tiendas de Gijón no han querido colaborar en esta edición. Confío en que los próximos años se den cuenta de lo bonita que es esta idea"

La cita es el domingo 27 de octubre a las 19:00 h en el Hotel Tryp Rey Pelayo

Escucha la entrevista con Carolina pérez (Organizadora del desfile de tallas curvi y plus)