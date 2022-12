La piel está de moda en Oviedo

Llega el frío y para combatirlo, ¡qué mejor que un buen abrigo de piel! Además, hoy en día, la piel es moda: "Hay grandes diseñadores trabajando con piel porque ya no son los abrigos serios que había antes, ahora hay mucho colorido, combinación de materiales... Es más fashion y en las mejores pasarelas del mundo, verás alguna prenda con piel".

Lo dice Emilio Álvarez, propietario de Italia Piel, situada en el número 6 de la calle Melquiades Álvarez de Oviedo.

Álvarez afronta la temporada invernal con ilusión: "Aún no ha llegado el frío y ya hemos aumentado las ventas resepcto al año pasado", celebra, a la vez que advierte de que "el comercio está de capa caída, es el alma de la ciudad, los escaparates... Si desaparece, lo echaremos en falta y hay que cuidarlo".

Por eso son importantes tiendas multimarca como Italia Piel, porque "hay mucha franquicia, con tiendas iguales en Oviedo, San Sebastián y Valladolid, y la gente viste igual. En nuestra tienda, encuentran cosas que son diferentes que traes de Milán o de París... Y eso es lo que busca la gente: llevar cosas con personalidad".

Álvarez, por otra parte, explica que "se venden bien prendas cortas y con colores vistosos", aunque la estrella son los chalecos de pelo: "Es, ahora mismo, la prenda más vendida", asegura.

Transformación

En Italia Piel, además, ofrecen el servicio de transformación -"total", aclara Emilio-. "Ahora está en boga ser sostenible; nosotros lo hemos hecho siempre, pero hemos notado un incremento de clientes que vienen con prendas antiguas, con mucho valor sentimental, y que no se quieren hacer de ellas. Les hacemos la transformaciónj total. No es un arreglín. Desarmamos la prenda entera para volver a trabajarla completamente y hacer chaquetas o chaquetones. Incluso, si no te animas a llevar esa prenda, podemos hacer hasta mantas", desvela.

No es el único servicio para el cuidado de las prendas de piel que hacen en Italia Piel: "Hacemos todo el mantenimiento -explica el propietario-. Por ejemplo, en la época estival, tenemos una cámara frigorífica para guardar los abrigos porque, en Asturias, hay mucha humedad, las pieles la absorben y cuando llega el verano, se reseca con el calor y como consecuencia, el cuero se acartona, va endureciendo la prenda y se estropea", ha explicado, en COPE, Emilio Álvarez.