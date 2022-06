Pepe Domingo Castaño: "Cierro la promoción del libro en Gijón porque adoro la ciudad"

Pepe Domingo Castaño llega, este jueves, a Gijón, para presentar su libro 'Hasta que se me acaben las palabras' en la Feria del Libro de Xixón. 'La leyenda' estará, con Pachi Poncela, de 20:15 a 21:00 horas en el Patio del Antiguo Instituto y después, firmará ejemplares: "Yo firmaré todo lo que tenga que firmar y espero que venga mucha gente", ha dicho, este miércoles, en Mediodía COPE Asturias.

Pepe Domingo cierra, en Gijón, su gira de presentaciones del libro por España y Londres: "Tenía ganas de ir a Gijón, se lo dije a la editorial, y me dijeron que hasta el 16 de abril no podía ser, porque empezaba la Feria del Libro de Xixón y aunque queda un poco lejos del resto de presentaciones, pensé que era buena idea terminar en una ciudad a la que adoro y donde tengo un montón de buenos amigos", ha explicado Pepe.

Atrás quedan muchas presentaciones y baños de masas: "Me ha venido bien, me ha curtido por fuera y por dentro, y me ha relacionado con la gente que más quiero, que es la que escucho la radio y ha venido a emocionarme, a calentarme la vida y a darme ánimos para seguir luchando", relata.

En COPE Asturias, Pepe Domingo ha dado alguna pincelada de su vinculación con Asturias -donde vivió, de pequeño- y por qué en su pueblo, en Padrón, a sus amigos y a él les llaman 'Os de Xixón': "Por una aventura, no quiero contar mucho porque destripo el libro, pero un día de juerga, tuvimos la idea de ir a tomar un 'chiquito' fuera de Padrón, La Coruña nos pareció que estaba demasiado cerca y acabamos en Gijón".