"No pedimos beneficios; pedimos que no nos perjudiquen"

Los empresarios de las tintorerías de Asturias vienen pidiendo, en los últimos días, poder cerrar sus establecimientos a causa del coronavirus. El Gobierno ha excluido a estos negocios del Estado de Alarma, y no lo entiende el presidente de la Asociación de Tintorerías y Lavanderías de Asturias (ATLA), Francisco Fernández: "Vemos imposible atender al público en el mostrador, hay un contacto con sus prendas, que no sabemos si pueden venir infectadas, y nos tienen que enseñar las manchas, hay mucha cercanía con los cientes", explica en COPE.

Sin embargo, Fernández aclara que seguirán atendiendo a quien lo necesite: "Por una labor social, si hay una necesidad, tenemos teléfonos de atención y si tenemos que atender a una persona con ropa infectada o un cliente particular quiere limpiar su casa, lo hacemos".

Sin embargo, Francisco no entiende la necesidad de mantener abiertas las tintorerías: "¿Quién te va a llevar la ropa ahora si la gente no sale? ¿Quién va a acercarse al local si hasta los propios políticos hacen sus reuniones por videoconferencia? No tiene ningún sentido", reflexiona. "No damos la espalda a la sociedad, estamos cerrados por miedo y por nuestra salud", aclara.

Un sector muy tocado

Por eso, desde ATLA están pidiendo al Gobierno que incluyan a estos negocios en las ayudas para paliar la crisis del coronavirus: "Estamos luchando para tener lo mismo que los demás. Ahora estamos perjudicados y pedimos estar en el mismo carro que todos los sectores que no pueden abrir sus establecimientos", reclama.

Fernández destaca que "la mayoría de los tintoreros somos autónomos; y no nos queremos olvidar de los lavanderos. El 90% de sus ingresos vienen de la hostelería, de lavar manteles, ropa de trabajo y demás. Están pasando un momento muy complicado. Están muy tocados".