Parcelar las playas no sirve para Asturias

Parcelar las playas puede ser una posibilidad en el Mediterráneo y el Levante, pero no puede aplicarse en Asturias. Las mareas del Cantábrico no lo permiten. Por ello el Ayuntamiento de Castrillón estudia estos días como controlar el acceso a los arenales con medidas como pedir a la población que solo acuda a las playas más cercanas a su domicilio. También está en el aire la contratación del equipo de socorrismo. Al no poder hacerse las pruebas físicas, todo indica que se utilizará la bolsa de trabajo del año pasado. Nos lo ha contado en el MEDIODÍA COPE la alcaldesa Yasmina Triguero. También nos ha hablado sobre como se prepara este concejo para las primeras aperturas de terrazas el lunes día 11. Han pedido a los hosteleros que presenten una solicitud por escrito con la propuesta del espacio que quieren ocupar y lo estudiarán caso por caso para no contradecir la normativa estatal. Además hay que respetar otros intereses que se puedan ver afectados como: una carretera con mayor transito, zonas verdes que puedan o no utilizarse, no molestar a los negocios anexos ni dificultar el acceso a las viviendas.

Escucha aquí la entrevista.

