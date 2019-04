Paloma Gázquez: "El Estatuto electrointensivo ha sido un fraude"

El fracaso en la aprobación del Estatuto para la industria electrointensiva a la que se había comprometido el Gobierno de Pedro Sánchez acapara los focos en el último día de campaña; y ha sido uno de los temas que ha abordado la candidata del PP al Congreso por Asturias, Paloma Gázquez, que ha estado en Mediodía COPE.

Gázquez advierte de que "la cosa no está para bromear, porque el PSOE ha dinamitado el futuro de la industria asturiana". La situación de Alcoa puede ser la primera de otras que afecten a las grandes empresas asentadas en nuestra comunidad: "Estamos indignados con el PSOE; que sólo mira para Cataluña y jamás se acuerda de los asturianos", ha dicho la popular.

La número 1 de la coalición PP-Foro asegura que entienden a los trabajadores de Alcoa y sus familiares porque la no aprobación del Estatuto "es un fraude". Gázquez reconoce que el texto era insuficiente, "pero menos es nada"; y se compromete a apoyarlo si gobiernan en la próxima legislatura.

Llamada al voto útil

Industria al margen, Paloma Gázquez ha restado importancia al auge de Vox: "Entiendo que haya gente defraudada con el PP por el comportamiento de alguna persona que afortunadamente lo está pagando en la cárcel y que tenga tentaciones de votar a otros partidos; pero el PP es un partido renovado", ha dicho.

Gázquez hace un llamamiento al voto útil y advierte de que el 29 de abril no puede haber lamentaciones: "No vale decir '¡Vaya, no tenía que haber hecho esto o votado aquello!' cuando, Dios no lo quiera, Pedro Sánchez obtenga mayoría con independentistas, bildu-etarras o Podemos. Hay que concentrar el voto", ha pedido la candidata del PP asturiano al Congreso.