"Es un palo y un serio problema para la Escuela Politécnica de Gijón"

Hay lío a la vista en la Universidad de Oviedo. El Plan Estratégico de Titulaciones anunciado por el rector ha generado numerosas reacciones negativas. Entre ellas, la del director de la Escuela Politécnica de Ingenieros de Gijón, que aspiraba a acoger la Ingeniería en Energías Renovables que, finalmente, se implantará en el campus de Barredo, en Mieres. Juan Carlos Campo ha hablado en COPE Gijón después de conocerse los planes de la institución académica asturiana: "Es un palo y un serio problema para nuestra facultad, porque generará duplicidades".

Campo ha explicado que " los pocos referentes que hay sobre esta titulación en España, están en escuelas de ámbito industrial, adscrtos al ámbito industrial porque, de los cuatro años que dura un grado, comparte dos y medio con la rama industrial". Por eso, el director de la EPI, no entiende la decisión: "Es un juego que no es racional, no se trata de, por ejemplo, evaluar costes. Es dar a uno y quitar a otro y ver cómo se monta el puzle", asegura.

Campo defiende que "el 80% del ámbito de las renovables, y no sé si me quedo corto, está aquí; por lo tanto, va a haber que crear cosas en otro sitio y desmontar cosas aquí, con impacto en las titulaciones que, además, son estratégicas para este campus". El director de la Escuela Politécnica de Gijón reitera la problemática que supondrán las duplicidades: "Como prólogo a este plan, el rector comentó que las duplicidades eran un problema y ahora, estamos siguiendo el mismo camino que nos llevó, hace tiempo, a generar duplicidades y serios problemas".