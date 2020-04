Padres de niños discapacitados psíquicos piden un año más de cole

El confinamiento no afecta a todos por igual. Hemos charlado en el MEDIODÍA COPE AVILÉS con Paz Álvarez. Es la madre de Álvaro, un chaval de 21 años con discapacidad psíquica. Lleva 17 años acudiendo al Colegio San Cristóbal. El último día de clase realizaron una excursión de la que no deja de hablar ni un momento. Su madre no sabe como decirle que no volverá al centro porque para Álvaro este es su último año de escolarización. Por ello piden a la Consejería que prolongue el curso o añada un año lectivo más, de forma extraordinaria.

Durante el confinamiento la situación de Paz y su hijo es similar a la del resto de compañeros del colegio: muy dura. Nos contaba que este tipo de chicos son muy rutinarios y quitarles de repente sus costumbres, sus compañeros, les afecta mucho. Álvaro solo sale de su aislamiento hablando del cole y le ha visto muy deprimido. Aunque tiene la suerte de contar con terreno alrededor de su casa, desde niño no pisa la hierba por miedo. Le ha llevado a pasear a espacios al aire libre donde no hay más personas, pero no le gusta salir de casa. El único momento en el que le ve feliz es cuando hace videollamadas con sus profesores, media hora cada tarde.

El whatsapp de los socios del AMPA es el que mantiene el ánimo alto a las familias, compartiendo experiencias y consejos. Y es que, detrás de estos críos, están padres y madres para las que el único tiempo de asueto es el que los críos pasan en el cole.

