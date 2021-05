El nuevo vicario de Gijón: "Mezclar aconfesionalidad y laicismo es sibilino y tendencioso"

José Ángel Pravos es salmantino. De Ciudad Rodrigo, para más señas. Aunque es asturiano de adopción porque lleva en el Principado prácticamente toda la vida, pues llegó con nueve años a Avilés. Ahora tiene 66 y lleva tres al frente de la parroquia de San Miguel de Pumarín y en el colegio de San Miguel, en el mismo barrio de Gijón. Con sus labores actuales compatibilizará su nuevo cargo como vicario episcopal de Gijón y Oriente.

Este lunes ha hablado en COPE para reconocer que "en primer lugar, me he llevado susto". Una vez conocida y asimilada la decisión del Arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz, afrota este reto "con humildad, sencillez y paz; yo no voy a arreglar nada, no haré ningún milagro, pero dentro de mis posibilidades, intentaré estar lo más cercano posible a los sacerdotes y fieles; quiero servir a la iglesia", ha explicado.

Asume su cargo como vicario en plena polémica por el reglamento de laicidad que pretende impulsar el Gobierno local de Gijón, que forman PSOE e Izquierda Unida; una norma que se ha encontrado con rechazo ciudadano y de la oposición. Para Pravos, "no se puede confundir un estado aconfesional con una actitud laicista y lo están mezclando de forma sibilina y pretenciosa; el concepto de cada palabra se está manipulando", ha asegurado el vicario en Mediodía COPE Gijón.

