"Nuestro servicio se centra ahora en productos de alimentación y suministros médicos"

Las empresas de transporte y logística viven estos días un importante contraste: ha bajado la carga de trabajo, pero se han convertido en un sector fundamental para garantizar el suministro de productos básicos para la población española en plena crisis sanitaria por el nuevo coronavirus. El presidente de Casintra Grupo, Francisco Javier Álvarez Rodríguez, ha contado en COPE Asturias cómo están siendo estas semanas.

"Estamos trabajando con el 70% de los camiones; están cerrando clientes y estamos a la expectativa; en esta última semana, donde más estamos incidiendo en nuestro servicio es en el transporte de productos de alimentación y suministros médicos. Las circunstancias lo requieren así", explica Álvarez.

Además, el trabajo viene marcado por las medidas de seguridad impuestas por el Estado de Alarma: "Tenemos gran parte del persona trabajando desde casa y ya hemos implementado un protocolo sanitario, con nuestras instalaciones blindadas al personal externo; las reuniones las hacemos vía correo o teléfono y todos vamos con nuestra mascarilla, guantes y gafas", relata el presidente de Casintra.

El problema se lo encuentran los conductores: "No estamos teniendo demasiada ayuda -lamenta Álvarez-. Trabajamos 24 horas al día y 7 días a la semana. Nos convendría que en cualquier área de servicio nos pudiesen suministrar cualquier tipo de comida o bebida. No pedimos que abran los restaurantes para nosotros, no queremos que se rompa la cuarentena, pero sí que nos ofrezcan productos de primera necesidad", reclama. Añade Álvarez que "estamos haciendo un esfuerzo y la respuesta que nos da alguna de las administraciones no se corresponde con nuestro trabajo".

Consecuencias económicas

Desde Casintra, además, miran con preocupación a las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus. "Entendemos que la situación no va a ser nada fácil. En Europa, el 60% está parado y el 40% de clientes que tenemos se van a ver afectados porque las restricciones van a crecer", augura Álvarez, que prefiere no cuantificar las posilbles pérdidas, pero advierte de que "a finales de marzo veremos el impacto y evidentemente, no va a ser positivo".