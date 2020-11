Nos colamos en la residencia de mayores Vetusta, en Oviedo, que tiene el mayor número de contagios

La residencia de mayores Vetusta, en el centro de Oviedo es la que mayor número de contagios registra entre todos los geriátricos de Asturias, con un total de 67 positivos por delante del Instituto Gerontológico de Gijón y del Instituto Gerontológico Lauredal, también en Gijón. Una de las residentes que se infectado con coronavirus en esta residencia ovetense es Isabel Álvarez González. A punto de cumplir 90 años, Isabel cuenta como está viviendo esta situación desde la soledad de su habitación, en la que se encuentra confinada, como el resto de residentes. Cuenta que no sabe como se pudo colar el virus porque las precauciones y las medidas del centro son máximas, nos hicieron media docena de pruebas, dice, con el resultado de que he sido positiva, aunque asintomática. Dice Isabel que está preocupada, aunque tranquila. Eso sí, reconoce que al principio me angustié de que tengo que convivir con el virus, pero no soy sólo yo, hay miles de infectados. Relata que cada uno vive en su habitación, donde come y recibe la medicación de los cuidadores, a quienes no diferencia porque parecen astronautas por como van vestidos, con el traje de protección, gafas, guantes y pantuflas. Isabel se pone triste cuando ve que hay personas que se están tomando esta pandemia a broma, cuando esto es serísimo, advierte. También reconoce que está muy contenta porque está recibiendo muchos mensajes de apoyo a modo de whatsapps y aquí todos somos una gran familia. Dice que no tiene contacto, ni siquiera visual, con el resto de los residentes, aunque sabe que están viendo por lo que le trasladan los trabajadores de la residencia, y eso me sirve de acicate, añade.