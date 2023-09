Molan los 90 vuelve a Oviedo

El próximo viernes, 15 de septiembre, el recinto de la Ería de Oviedo recibe a un puñado de artistas destacados de la época de los 90.

La noche se presenta mágica, con sonidos disco que harán vibrar a todos los asistentes. El cartel cuenta con la actuación del icónico dúo 2 Unmimited y su gran éxito “No limit”, la artista internacional Alice DJ conocido por su clásico “Better Off Alone” y la cantante de europop francesa Miranda, con su famosísimo single “Vamos a la Playa”

También contará con artistas como Just Luis, quien hará bailar con su emblemático “American Pie”. Rebeca, la diva de las divas, con su éxito “Duro de Pelar”, junto a las reinas del dance Marian Dacal y Eva Marti con las que podrás cantar, bailar y saltar gracias a su inolvidable canción “Flying Free”

Rozalla nos acercará su tema “Everybody´s Free (To Feel Good)”, La reconocida cantante de New Limit y el grupo Sensity World con su canción “Get it up” harán las delicias de los amantes de la música dance. Para acabar la noche por todo lo alto subirán al escenario los DJ's Mario Naves y Xavi in Session

Eva Marti, que ya prepara su llegada a la capital asturiana junto a Marian Dacal, ha pasado por los micrófonos de Mediodía COPE Oviedo, para adelantarnos algunos detalles de su actuación