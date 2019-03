El Misterio de las esculturas con máscara

Este fin de semana, las estatuas del Parque Isabel La Católica de Gijón, han aparecido con mascarillas, y en algunos casos un cartel colgado al cuello que ponía “Tu no eres de piedra. Tu respiras.”. Se trata de una acción reivindicativa, de un grupo de mujeres ecologistas que se autodenominan “ecobrigadaxixión” y que buscan con sus acciones, mentalizar a los ciudadanos del verdadero problema para la salud, que se genera con la contaminación medio ambiental.

Mantener el anonimato

La Cadena COPE ha podido hablar con una de las componentes de esta eco-brigada, que prefiere mantener el anonimato. Sus acciones no son agresivas, y siempre buscan ser originales. “Las mascarillas no estropean las estatuas. Se pueden quitar. Y en el caso de los carteles, no se pinta la estatua. Se cuelga el cartel del cuello”.

Brigada femenina

La brigada está compuesta por mujeres, que no están en la primera línea de la acción política, pero que que como ciudadanos siente que hay que hacer algo, con un grave problema para la salud de las personas. “Teníamos que hacer algo. Militamos en los grupos ecologistas, pero no formamos parte de la primera plana, ni nos gusta estar en los encuentros con los políticos. Buscamos acciones originales, y que lleguen a todos los ciudadanos con la mayor visibilidad”.

Acción no lesiva para las estatuas

A la hora de instalar las máscaras en el Parque Isabel La Católica, han tenido alguna que otra dificultad, por la altura que tienen las estatuas. El problema se resolvió, por la experiencia que tiene algunas de las componentes del grupo, en montañismo, y el ejercicio de la Escalada. “Hubo algún que otro problema, pero conseguimos subir a lo alto de la estatua, por la facilidad que tiene alguna de las chicas, ya que muchas veces hacen escalada, y montañismo”.

Anuncian que van a seguir realizando este tipo de acciones, en lugar que tengan una afluencia importante de gente. “Sabíamos que el buen tiempo, iba a hacer que muchas personas fuesen al Parque, durante el fin de semana. No contábamos con el partido, el Derby, pero nos ha servido para que lo conzoca más gente”.

El mensaje que quieren mandar a la sociedad, es que la salud de las personas está en riesgo. Y en el Concejo de Gijón, hay que hacer algo para remediarlo. “No queremos que las empresas se vayan de la ciudad. Pero pedimos que pongan filtros, para reducir las emisiones contaminantes”. Dice esta anónima componente de Eco-brigada Xixón.