Máxima preocupación en los institutos de Laviana por el contagio de diez jóvenes

En el concejo de Laviana son dos los Institutos de Educación Secundaria que imparten sus clases: el IES de Educación Secundaria David Vázquez Martínez y el IES de Educación Secundaria Alto Nalón, en Barredos, teniendo en cuenta además que algunos jóvenes del concejo también acuden a otros centros del Valle del Nalón. Ante la noticia de que una decena de chavales han dado positivo por coronavirus, y otra veintena se encuentran en cuarentena, desde los centros ya están reforzando los protocolos de cara al inicio de las clases. Es el caso del IES David Vázquez Martínez, donde de momento, no saben si alguno de estos chicos que se han contagiado o están en cuarentena van a cursar sus estudios en este centro. La directora del IES David Vázquez Martínez, Sara González, y en declaraciones a la Cadena COPE, aclaraba que por ahora, no han recibido ninguna notificación de las autoridades sanitarias de que se haya declarado un foco en el instituto, porque no se inició el curso y tampoco sabemos que adolescentes son y en que centro iban a estar matriculados, aunque por probabilidades nos podría tocar alguno, señala la directora. Sara González añade que logicamente preocupa este contagio porque sabíamos que podía ocurrirporque son más difíciles de controlar. La directora de este centro añade que están ultimando los protocolos de cara al inicio del curso, aunque aclara que las instrucciones van cambiando, queda por saber la plantilla que vamos a tener, los grupos definitivos ya hay todavía muchas cosas por planificar, aunque llevamos tiempo contemplando varios escenarios y a la espera de confirmar los equipos para tenerlo todo preparado.