El título del libro: "Madre no hay más que muchas" es un canto a la defensa del papel de la mujer y de la madre en la educación de los hijos y las hijas en el seno familiar. Tienen que sacar tiempo para atender a sus hijos, hacen las tareas del hogar y todavía sacan fuerzas para desarrollar una profesión en la que, en muchos casos, suelen destacar por su creatividad y valía. El Colegio Público Miguel de Cervantes lo ha vuelto a hacer, en este caso, presentando un proyecto innovador en el que se involucra a la familia y se trata de hacer una defensa de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra la discriminación de la mujer.

Los hijos entrevistaron a sus madres

El proyecto educativo surgió como un juego. A través del género de la entrevista los hijos entrevistaban a sus madres sobre la profesión que desarrollaban, además del papel de educadora de sus hijos. De todas las entrevistas se escogieron 40 para publicar en el libro y el resultado es un conjunto de reflexiones de las mujeres sobre sus inquietudes, sus miedos y su trayectoria profesional en la que se destaca el papel de la mujer al frente de la familia. Verónica le cuenta a su hijo Luces que "en los próximos años me gustaría reducir las horas de trabajo en la peluquería para poder dedicar más tiempo a mí misma y poder disfrutar momentos con las personas que quiero". Rocío les confesó a sus hijos Nel y Noa que "por cuestiones de enfermedad en mí familia, he tenido que asumir responsabilidades de forma precoz, y ya con la tranquilidad del paso de los años ahora me toca buscar mis propios espacios". Son reflexiones interiores de muchas mujeres que con este "Madre no hay más que muchas" salen a la luz. Gracias al trabajo de los alumnos del Colegio Público Miguel de Cervantes y la creatividad de su directora, Ángeles García.