Lucha policial contra la violencia de género

La Policía Nacional tiene una Unidad de Atención a la Familia y Mujer que se dedica a atender, acompañar y proteger a las mujeres que están siendo amenazadas por una causa de violencia de género. Su papel es fundamental cuando el Juez decreta la orden de alejamiento o plantea las medidas preventivas. En algunos casos tienen que ejercer la defensa y en otros simplemente se dedican al acompañamiento de la mujer que está siendo amenazada. La agente Raquel es uno de los miembros de Unidad de Atención a la Familia y Mujer en Gijón y reconoce que “el vínculo con la víctima es en ocasiones muy fuerte. No llevamos uniforme y logramos que la mujer se sienta segura y cómoda. Llegan a tomar confianza y te cuentan cosas muy íntimas y privadas”.

En Gijón son 14 los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que atienden esta Unidad. Una inspectora, que está a cargo de la unidad. Dos subinspectores que tienen dos grupos de trabajo con cuatro policías. Luego están los agentes de protección con 4 funcionarios.

Según la agente Raquel, en el Concejo de Gijón se tiene conocimiento de más hechos delictivos, pero no cree que haya aumentado el número de casos de violencia de género sino que “ahora se denuncia más. Antes era el entorno familiar el que empujaba a la mujer a denunciar y ahora es la propia víctima la que se acerca a la Comisaria para poner la denuncia”

Las Unidades de Atención a la Familia y Mujer, son unidades policiales especializadas en la lucha contra:

VIOLENCIA DE GÉNERO:

Tiene lugar exclusivamente cuando la violencia la ejerce el hombre sobre la mujer. Tiene que existir o haber existido una relación sentimental entre ellos y no tiene por qué ser siempre física, también puede ser psicológica o sexual.

“La violencia contra la mujer es una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre, privando así a la mujer de su plena emancipación” (Convenio de Estambul 2011).

"Es una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión" (Ley orgánica 1/2004).

VIOLENCIA DOMÉSTICA:

Es la que ocurre dentro de la familia, como la violencia contra los menores por parte de sus padres, violencia de hijos a padres, violencia de la mujer contra el hombre, entre personas del mismo sexo (intragénero), contra las personas mayores y otras personas que convivan en el mismo domicilio.

VIOLENCIA SEXUAL:

Cuando una persona obliga a otra a llevar a cabo una determinada conducta sexual que no quiere. La violencia sexual puede tener diversas manifestaciones: desde la violación hasta el acoso o los tocamientos no deseados, el exhibicionismo ante menores, etc.