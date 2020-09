Los vecinos de Trevías indignados por falta de médicos

Las asociaciones de vecinos de Trevías están indignados con lo que consideran falta de previsión del gobierno asturiano a la hora de atender las necesidades sanitarias de esta zona rural de Valdés.

David Suárez, portavoz de las distintas asociaciones, nos contaba en MEDIODÍA Cope que el pasado lunes solo prestaron atención en Trevías dos de los seis facultativos de este centro. El martes fueron tres. Y es que la gerencia no sustituye a los que están de vacaciones o de baja por enfermedad. Esa misma falta de médicos impide abrir los consultorios periféricos en buenas condiciones. Muñás estuvo cerrado, Cadavedo abrió apenas dos horas, Querúas tampoco pudo abrir por falta de mantenimiento y Ayones lleva cerrado por una gotera desde el año pasado.

Los vecinos agradecen el esfuerzo que hacen los facultativos para intentar suplir las ausencias de sus compañeros pero consideran que desde la administración se está actuando “a salto de mata”. Trevías da servicio a enfermos de otras zonas como Canero, Cadavedo, Castañedo o Carcedo. En su mayoría gente de edad que tiene problemas para desplazarse.

Hace meses se manifestaron para conseguir que las urgencias abriesen por la tarde y ahora no descartan volver a movilizarse.

El problema de los consultorios periféricos no afecta solo a Valdés. En la comarca avilesina el de Trasona tampoco abrió el lunes como estaba previsto. Un cartel advierte de que no estará operativo hasta el lunes de la próxima semana. La farmacéutica del barrio, Guadalupe Rodríguez, está siendo estos días el paño de lágrimas de sus vecinos que le confiesan sentirse desatendidos. Guadalupe considera que ya está bien de atención telefónica porque hay muchas patologías que no se pueden diagnosticar de esta forma.