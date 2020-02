Los productores de miel de Asturias en “pie de guerra”

La Unión de Campesinos Asturianos, la Asociación de Apicultores de Asturias, la Asociación Gijonesa de Apicultores y Apicultores Asociados del Principado de Asturias han hecho publico un manifiesto en el que advierten a la Consejería de Desarrollo Rural de que tal y como se está planteando la Indicación Geográfica Protegida Miel de Asturias, muchos productores tendrán que cesar su actividad. Señalan que se está haciendo sin consenso ya que no se ha consultado con estas asociaciones que representan a 800 apicultores, un 53,5% de los censados en Asturias. Además supondrá que nadie que no forme parte de la IGP pueda utilizar en el etiquetado el nombre de Asturias o cualquier otro topónimo que indique la procedencia del producto: “Privar a la inmensa mayoría de los apicultores asturianos de fomentar sus aldeas y su tierra a través de su miel supondrá otro paso atrás en la lucha por la conservación del medio rural asturiano”. El borrador también recoge que los apicultores trashumantes no puedan certificar ninguna de sus mieles, pero si ampara las mieles de los envasadores de la zona, aunque trabajen con mieles foráneas.

Para todas estas asociaciones no es el momento de poner en marcha una IGP cuando el sector tiene graves problemas como los efectos combinados de varroa, cambio climático y vespa velutina que están ocasionado la muerte de enormes cantidades de colmenas.

Nos lo ha explicado en el MEDIODIA COPE ASTURIAS Santiago Menéndez, Presidente de la Asociación de Apicultores de Asturias.

Escucha aquí la entrevista