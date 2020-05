Los pescadores se echan al río

Desde este lunes día 18 los pescadores asturianos pueden volver al río. Ya se puede pescar trucha sin muerte. Mañana martes se podrá pescar salmón, pero este año no habrá subasta del “campanu”. Los restaurantes están cerrados y no habrá puja oficial. En el MEDIODÍA COPE hemos charlado con Enrique Berrocal, presidente de Mestas del Narcea que reúne a 1.701 socios. Nos ha hablado de los atípica de esta campaña y de las ganas que hay de volver al río. “Este año el campanu se lo llevará el que más corra y primero llegue al precinto”. Algún restaurante podría estar dispuesto a comprarlo “pero a precios mucho más bajos que los de los últimos años por lo que no sería de extrañar que, acostumbrados a cifras astronómicas, cuando nos digan lo que van a pagar nos lo llevemos para casa”.

Las medidas de prevención por el COVID-19 son las mismas para los pescadores que para el resto de la población con lo que no les será difícil cumplirlas. Enrique Berrocal también nos habló del Proyecto Arca por el que los pescadores pueden ceder salmones para su posterior desove y crecimiento en la estación de alevinaje de Las Mestas. Una forma, dice, de cuidar el río y el futuro de la pesca.

Aquí puedes escuchar la entrevista.

