Las fases de desescalda propuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez no convencen a muchos hosteleros. Entre ellos, los propietarios de los merenderos asturianos, perjudicados por la generalidad de la norma. La extensión de sus 'terrazas' es mucho mayor que las de un bar o cafetería convencional y, sin embargo, suele ser habitual tener que pasar por el interior del local para acceder a la zona abierta.

El dueño del merendero restaurante El Cruce, en Gijón, ha explicado en COPE que "hay mucha incertidumbre". Luis Meana advierte, además, de que no es rentable abrir al 50% de capacidad: "Asturias no es Andalucía, abrir un local implica preparar mercancía y pagar a personal; si llueve, no haces nada".

Por eso, Luis Meana apuesta por mantener El Cruce cerrado (como muchos otros merenderos), no abrir las puertas durante la Fase 1 y esperar a la Fase 2 en la que, si no hay más cambios, podrán abrir también la zona interior del negocio.

