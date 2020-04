Los hosteleros de Oviedo no quieren mamparas en sus establecimientos

Los hosteleros de Oviedo lo tienen claro; no quieren mamparas en sus negocios. Dice el presidente de OTEA en Oviedo, David González Codón, que "no salimos a los restaurantes a disfrutar entre mamparas". Asegura que hay que ser valientes y afrontar la situación que se avecina a consecuencia de esta crisis sanitaria. Añade que, "cuando llegue el momento habrá que hablar despacio y queremos participar de las decisiones que se tomen para el sector". El presidente de los hosteleros en Oviedo, tiene claro que hasta que no llegue una vacuna, habrá que tomar medidas extremas de precaución en los locales, como mantener la distancia de seguridad a rajatabla y ser extremista con las medidas de higiene, tanto por parte de los trabajadores como por parte de los clientes.

En cuanto a la posible ampliación de terrazas, en aquellos casos en los que sea posible, señala que "nos parece fundamental, sobre todo de cara al verano, porque puede paliar un poco los perjuicios que va a sufrir el sector, además de que siempre fuimos contrarios a la normativa de terrazas que se impuso en su momento". Reconoce además que hay sensibilidad con este asunto por parte del concejal de Turismo y Congresos, Alfredo García Quintana, porque es una persona que pertenece al ramo. El concejal, en día pasados, y en declaraciones a la Cadena COPE, ya señalaba que la ampliación de terrazas es una de las posibilidades que el Ayuntamiento está estudiando, aunque habría que analizar caso por caso, porque se tendría en cuenta la problemática de cada establecimiento en cuanto a la ubicación. Sea como fuere, David González Codón, tiene claro que todo lo que se avecina hay que tomarlo con paciencia y adaptarse a los nuevos tiempos.