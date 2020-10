Las ventas en Parque Principado se desploman por los cierres de Oviedo, Gijón y Avilés

Los cierres perimetrales de las principales ciudades de Asturias, Oviedo, Gijón y Avilés está causando un desplome en las ventas de los comercios que se ubican en Parque Principado. El director del centro comercial, Fernando García, asegura que estos cierres perimetrales ya se dejó notar este pasado fin de semana en el que la afluencia cayó tres cuartas partes, un bajón de más del 60% de las visitas. Fernando García señala que en los últimos meses se comenzaba a ver una recuperación después de los meses de confinamiento y ahroa estas nuevas medidas nos han devastado. El director del centro, dice que están todos los operadores preocupadísimos porque esto va a ser muy duro para ellos. Han sido además muchas personas que han contactado con el centro vía email y redes sociales para saber si podían acudir o no. Fernando García piensa en los vecinos del ovetense barrio de La Corredoria, que acuden caminando al centro por su cercanía, y ahora no pueden venir. La preocupación es máxima porque la situación es muy complicada y se avecinan tiempos muy duros, pensando en que más de 2.000 trabajadores acuden cada día a sus puestos de trabajo, y ahora peligran sus empleos. Fernando García confía en que esta situación dure lo menos posible, porque asegura, si hay un lugar donde se cumplen con todas las medidas de higiene y seguridad, ese es Parque Principado. Recuerda además que en el centro, y durante todos estos meses, no se ha registrado ningún contagio en todo el interior del recinto. Fernando García añade que muchas personas han trabajado durante todo este tiempo en garantizar la seguridad de los visitantes.