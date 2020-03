"Las empresas tendrán que sacrificarse; si alguien fallece no va a revivir"

El consejero de Industria del Principado de Asturias, Enrique Fernández, ha analizado este martes en Mediodía COPE Asturias las consecuencias que la crisis sanitaria del coronavirus (y en concreto el decreto que paraliza todas las actividades económicas no esenciales) está dejando en el ámbito empresarial asturiano.

Fernández ha repetido en varias ocasiones que "hay una prioridad absoluta y única y a ella se consagran todas las medidas: proteger la salud de todos. A partir de ahí, se están tomando medidas para aminorar el impacto económica e intentar que los daños sean temporales".

El titular asturiano de Industria reconoce que se está actuando sin planificación "porque no hay una hoja de ruta y actuamos en base a la evolución del virus".

Tras el caos generado por el decreto de Sánchez que sólo permitía continuar a la actividad esencial (entre la que no se encontraba la gran industria asturiana), Fernández ha matizado la marcha atrás del Gobierno de España: "En el decreto había reglas de interpretación y hemos aplicado un criterio interpretativo, como que podían continuar abiertas aquellas empresas que acreditasen que tienen un proceso continuo".

El Principado no maneja aún los datos de las empresas y los puestos de empleo que se pueden perder por esta medida. El consejero reconoce que "la factura va a ser elevada, pero sería más elevada si la pagásemos con vidas".

Cuestionado, además, por la advertencia de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) de que muchas de las empresas que han paralizado su actividad no podrán volver a abrir o, al menos, no hacerlo en las mismas condiciones, Fernández advierte a las empresas de que tendrán que "hacer sacrificios": "Con el único con el que vamos a confrontar es con el virus. Lo que está claro es que si alguien fallece, no va a revivir".