José Andrés: "No puede haber hambre en lugares donde sí hay riqueza"

El mierense José Andrés ha vuelto a Asturias a recoger el Premio Princesa de la Concordia 2021. "Llevamos más de una semana aquí y las muestras de cariño son todavía más grandes por todo lo que rodea a los Premios. Estoy abrumado y no puedo estar más agradecido por el recibimiento que me ha dado la tierra", ha dicho en una entrevista en COPE.

Ha recibido también el reconocimiento como Hijo Predilecto de Mieres: "¡Podían dejar algo para el futuro que todavía tengo 52 años!", bromea. Más en serio, asegura que "me siento muy contento porque me reconozcan en esta Asturias que tanto quiero y que llevo muy cerca de mí porque mi madre nunca dejó que me olvidara de Asturias, comiendo Cabrales o haciendo fabada en el pueblo en el que vivíamos a las afueras de Barcelona".

El premio llega a él y su ONG World Central Kitchen. "Yo no quiero que existan organizaciones como la mía, aunque nosotros no luchamos contra el hambre en sí; vamos a lugares en los que ha habido una tragedia para que el hambre no sea un problema añadido", aunque lamenta que "hay lugares en los que hay hambre, y hay suficiente riqueza como para que no la haya".

Explica en COPE que "yo soy empresario y siempre digo que no puede ser que la gente que da de comer pase hambre... ¡Vamos a pagarle a la gente lo que se merece para que tengan una vida digna y saquen a sus familias adelante".

No solo es responsabilidad de los empresarios, también apunta a los políticos: "Hacen falta políticas que ayuden a la gente que se queda rezagada, que cubran las necesidades cuando, por diferentes avatares de la vida, te quedas atrás. Circunstancias, como perder el trabajo, que no puedes prever. ¡Para eso deben estar los gobiernos!", ha dicho.