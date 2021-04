Jesús Martínez Salvador (Foro Gijón): "La alcaldesa es cómplice del ataque socialista a la ciudad"

El portavoz de Foro en el Ayuntamiento de Gijón ha estado este martes en Mediodía COPE para abordar los asuntos de actualidad en la ciudad más poblada de Asturias. Jesús Martínez Salvador ha criticado la actitud de la alcaldesa, la socialista Ana González, respecto al proyecto de integración del ferrocarril en la Gijón: "Es cómplice del ataque del socialismo a Gijón. En Vigo o Bilbao, hay proyectos ferroviarios que sus alcaldes han defendido. Aquí, nuestra alcaldesa no solo no acude a Madrid para reclamar lo mejor para Gijón; sino que cuando le dicen que la estación no será soterrada, no estará en el centro y puede que hasta no sea intermodal, viene aquí y lo defiende".

Martínez Salvador, exgerente de Divertia, ha lamentado la deriva de la sociedad. "Creemos que Divertia fue una buena idea, con ahorro de dinero y buenos resultados. Ahora, han mermado competencias y les rodean los escándalos, como la contratación de un artículo en prensa que fue crítico con el Festival de Cine, o la adjudicación de un contrato de medio millón de euros a la empresa de la que fue responsable regional la actual gerente de Divertia".

También ha habido críticas a la gestión del Jardín Botánico y la defensa de que el pabellón deportivo de El Llano lleve el nombre de los hermanos Entrerríos, jugadores de balonmano. Además, Martínez Salvador ha criticado el reglamento de laicidad que quiere desarrollar el Gobierno de Ana González: "Ya sabemos que la alcaldesa no acude a la bendición de las aguas en San Pedro; pero también quiere que dejemos de ir los que sí queremos ir", ha reflexionado.

