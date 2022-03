La jefa superior de la Policía en Asturias, en el 8-M: "Vamos avanzando a pasos agigantados"

La jefa superior de la Policía Nacional en Asturias, Luisa María Benvenuty, ha estado en Mediodía COPE en este 8-M, Día Internacional de la Mujer, un día que "vivo, personalmente, muy orgullosa de ser mujer, y profesionalmente, como un día más", ha explicado el más alto mando del cuerpo en el Principado.

Benvenuty ha contado que se considera una "privilegiada" porque "no he tenido muchas piedras en el camino". De hecho, "muchos compañeros no solo aceptaron la incorporación de la mujer a las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino que colaboraron en esa inclusión", explica, aunque matiza que "sí había otros compañeros que lo veían con reticencia y desconfianza".

Actualmente, el 16% de los agentes de la Policía son mujeres "y vamos avanzando porque cada vez hay mayor acceso para permisos y beneficios que facilitan la promoción profesional y la mejoría de puestos de la mujer". Permisos a los que optan mujeres y hombres policías, que van asumiento una mayor corresponsabilidad en el cuidado de la casa y la familia.

Sin embargo, Benvenuty habla de "suelo pegajoso", un término que ha acuñado para explicar que "incluso las mujeres de las generaciones jóvenes, no quieren ascender porque tienen familia y responsabilidades, no solo de los niños, sino de los mayores".