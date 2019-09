"J'attendrai": la vuelta a la esencia del Teatro

El Teatro Jovellanos acoge este sábado 28 de septiembre el estreno de “J'attendrai” la obra ganadora del Premio Jovellanos a la Producción Escénica 2019. Se trata de una obra de teatro escrita por José Ramón Fernández y dirigida por Jorge Moreno. Según el director “se trata de una vuelta a la esencia del Teatro con mayúsculas. Con cinco actores en el escenario y una historia que según Moreno “repasa diferentes conflictos bélicos, pero por encima de todo está la historia de un hombre que no para hasta que logra encontrar el perdón.

El autor del texto es José Ramón Fernández, y resume el origen de la historia con la siguiente reflexión:

“Lo cuento dentro de la obra: le di vueltas a todo esto durante más de treinta años. Tenía borradores escritos con estos personajes y con otros. Un día, en La Rochelle, una lectura me llevó a imaginar a Patricia de forma más clara; su peripecia, su vida. Y de la mano de ese personaje conseguí cerrar la obra en la que llevaba años fracasando. Patricia es una niña asturiana que salió en un barco durante la guerra y fue acogida en La Rochelle, en Francia, a una hora de Burdeos o de Nantes. Patricia no es una persona sino la suma de muchas que vivieron esa historia, de niños que salieron de Asturias en la guerra y que hoy son ancianos que han vivido y tenido una familia en Francia. La casualidad llevó a que, al hilo de una lectura dramatizada en Madrid, la SGAE encargase a un grupo de actores asturianos una lectura dramatizada que tuvo lugar en Gijón. Algo muy especial debió ocurrir aquel día entre el público y los actores. De ahí surgió el deseo de estos de llevar su mirada sobre esta obra al escenario. Es una historia de Europa que tiene su comienzo en puertos asturianos: en Gijón, en Avilés. Es una historia que conviene no olvidar, que en La Rochelle no han olvidado. Recibieron a miles de personas y, mal que bien, les dieron comida y un lugar a salvo de las bombas. Por la memoria y por el presente, estas palabras serán bien comprendidas en las butacas del Jovellanos”.

El elenco de actores se completa con: Álvaro Celemín, Javi Arboleya, Pepe Mieres, Marga Llano y Sonia Vázquez.